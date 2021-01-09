廈門銀行換帥，該行7日晚公告，第八屆董事會第一次會議進行了換屆選舉。公司董事長、監事長人選不變，完成帶領廈門銀行登陸A股的原行長洪主民卸任，董事會另聘台北富邦銀行執行副總經理吳昕顥為行長。

公告稱，吳昕顥此前為廈門銀行的公司顧問。而該公司的原行長洪主民卸任後繼續擔任該公司董事一職。兩人均為富邦金高管調任來廈門銀行。

同時，此次換屆的新高管團隊還包括6名副行長，其中謝彤華為副行長兼首席風險官，鄭承滿為公司副行長兼首席信息官，2名行長助理，1位董事會祕書以及1位證券事務代表，配合董祕工作。

廈門銀行在2020年10月底登陸上交所，截至1月8日，廈門銀行市值為人民幣（下同）304.3億元。2020年前三季度，廈門銀行實現利潤12.8億元，同比增長8.7％。

新華融媒看財經指出，洪主民到廈門銀行後，針對大陸的小微企業普遍存在的「融資難、融資貴」的問題，引入將台北富邦銀行「信貸工廠」的模式解決。廈門銀行設立新型金融部，通過多種因素的考核，快速、集中審核小微企業的融資需求。

(工商 )