英國和歐盟在上周四聖誕夜前夕簽署新的貿易協定，解決了四年半以來長期的脫歐僵局；假期後首個交易日，歐股早盤上揚，美國總統簽署了延滯數日的紓困方案，提高投資人對全球風險資產的偏好。

周一泛歐Stoxx 600指數漲1.98點或+0.50%，為397.96點。汽車股和能源股領漲，分別上漲1.4%和0.78%。

美國總統川普簽署總計2.4兆美元的法案，包括9000億美元新冠紓困方案和1.4兆美元新冠援助相關支出法案，為數百萬失業美國人提供救濟，並避免聯邦政府的關閉危機。

歐盟在周日開啟新冠疫苗接種計畫，主要成員國開始為老年人和醫護人員進行疫苗施打，為明年下半的疫情完全復甦和經濟反彈提供希望。

英國財長桑納克表示，在金融服務合作議題與歐盟緊密交流，預計明年三月和歐盟簽定金融業合作的諒解備忘錄。

倫敦股市因節禮日的假期而休市，另外也因各國其他股市部分休市或縮短時間，讓股市交易量較輕。

(時報資訊)