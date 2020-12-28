上週適逢聖誕假期，國際資金放假去，對亞股的買賣超明顯縮小，保德信投信指出，統計上週外資對亞股買多賣少，不過金額皆不大，以回補印度股市5.34億美元最多，其次是資金淨流入台股4.30億美元為亞軍，南韓股市吸金3.75億美元位居第三。整體而言，保德信投信分析，今年印度股市在亞股中一枝獨秀，在政策作多、前景看升的激勵下，成為唯一資金淨流入的亞股市場，今年迄今吸金255.56億美元；雖然其他股市今年遭國際資金賣超，不過，自11月以來外資明顯回補亞洲股市，預期有美元弱勢、資金寬鬆、亞股前景展望不俗等多方優勢帶動，明年國際資金將延續這波回補潮。

若從股市漲幅來看，保德信投信說明，今年亞股不甩外資不買單窘境，漲勢氣勢如虹，其中以與國際景氣高度連動的台韓股市表現最為突出，南韓股市今年迄今狂飆逾27%，台股也大漲近兩成之多，南亞的印度，以及東協市場的越南、馬來西亞，也相繼上漲13.86%、12.84%、3.3%，表現相當亮眼。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，疫情對台股的影響逐漸淡化，不僅上週週K線連8紅，今(28)日加權指數再創高峰，上漲151.65點，漲幅1.06%，收盤價收在最高14483.07點，分析盤面各類股表現，防疫概念股並未隨疫情再起而獲市場聚焦，反而需求面實質回升帶動價格走揚的類股，如航運、電子元件、原物料、消費內需相關等，依舊為這波多頭的資金焦點。由於近期外資放假，指數動能僅由內資撐場，預期元旦假期過後外資歸隊，將重啟買盤，由內外資共襄盛舉這波首季作夢行情，持續推升指數表現。

(時報資訊)