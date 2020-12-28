美國總統川普周日(27日)簽署9千億美元的新冠紓困法案與1.4兆美元的政府支出法案，一反他先前揚言封殺的立場。總額高達2.3兆的法案獲得簽署，意味著美國政府機構免於29日起停擺的危機，1,400萬名民眾得以恢復領取失業補助。

川普先前不滿政府支出法案撥出過多經費在海外援助等方面，同時認為紓困案發放給民眾的現金過少、應從600美元加碼至2千美元，因此不願簽署法案，但他周日在兩黨議員的壓力下屈服。

外界並不知情川普突然改變心意的原因，但美國國會兩黨對於此事樂見其成。

川普簽署規模1.4兆美元的政府支出法案，令美國政府機構得以持續運作至明年9月，數百萬政府員工生計不至於陷入困難。

至於新一輪9千億美元紓困法案，內容除了發放給民眾現金並延長加發300美元聯邦失業補助外，還包括提供薪資補貼幫助小型企業度過疫情難關、協助學校重新開放，並為病毒檢測與疫苗分配提供資金援助等。

(工商 )