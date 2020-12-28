東港高中在國教署經費補助、校友捐款下，終在28日啟用K書中心，且是全年無休又免收費。（謝佳潾攝）

東港高中在國教署經費補助、校友捐款下，終在28日啟用K書中心，且是全年無休又免收費。（謝佳潾攝）

東港高中在國教署經費補助、校友捐款下，終在28日啟用K書中心，且是全年無休又免收費，全校同學歡騰雀躍，直稱「不用再搶賈宓了」；而中心啟用背後還藏有段小故事，一段陳年往事讓校友現場又再加碼捐款，體現道義的重要。

校長林榮洲分享，某位校友家中在地方經營食品行，當時他父親請了個工讀生僅工作9天就離開，且是沒拿任何薪資走人的，對此，雙方一直耿耿於懷，而事隔數十年後，校友捐款母校成立K書中心時，發現當時打工仔的家人也是校友且此次也有捐贈，他當下馬上又加碼跟進捐助。

林榮洲說，這個小故事讓他很感動，不管是彌補遺憾，還是體現道義的重要性，都讓K書中心的成立有了溫度，也盼學生們使用K書中心時要善盡其用，這是結合許多人的愛心而來，得來不易。

其實，東港高中一直有晚自習與賈宓圖書館的自習室，但前者需要繳費、後者則有時間限制，且全無「個人桌」，多少影響讀書品質，因此今年特別籌經費成立K書中心，共有3間教室、每間47個位置，每個座位都隔開並設有獨立照明。

東港高中表示，K書中心雖每天開放但時間不同，周一至周五是下午5點半至晚上10點，周日則早上8點至晚上10點。對此，學生開心不已，高二生張念詠說，終於不用到賈宓搶位子，而同學葉欣瑋則喜歡K書中心的自由，藉此才能學習自律。

(中時 )