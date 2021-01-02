雲林縣政府為表彰已故布袋戲大師黃海岱在傳統文化傳承的貢獻，2日在虎尾鎮布袋戲館舉辦「2021雲林布袋戲日，掌藝薪傳」系列活動，除邀黃海岱家人與徒弟與會，布袋戲植根學校虎尾國中也在現場演出，象徵新舊傳承、生生不息。

布袋戲日系列活動由雲林縣長張麗善與人間國寶黃俊雄、縣府首席顧問黃逢時、霹靂國際多媒體副董事長黃文擇、金光國際多媒體董事長黃立綱等黃家子孫，一起發送121碗長壽麵為黃海岱大師冥誕祝壽，並邀請余玉柱藝師率虎尾國中布袋戲社團擔任開場表演。

88歲的黃俊雄（左）拿著父親黃海岱留下的戲偶，演出經典橋段為父祝壽。（張朝欣攝）

張麗善表示，雲林縣是布袋戲的故鄉，縣府為傳承布袋戲文化，推動植根計畫深入校園，目前全縣約有70多所學校、1萬多名學生學習布袋戲，另外，去年12月23日布袋戲傳習中心也已順利標出，期待未來透過布袋戲傳習中心，能夠讓布袋戲一代傳一代。

88歲的黃俊雄特地拿著父親黃海岱留下的戲偶，演出經典橋段為父祝壽，精湛操偶技巧及口白贏得滿堂采，他感謝張縣長對布袋戲傳承的用心，表示雖然年紀大了仍會繼續努力，把父親的忠孝節義、勸世教化精神傳承下去，讓台灣布袋戲更上一層樓。

縣文化觀光處指出，布袋戲日系列活動即日起至3日，特別串聯虎尾鎮雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶Cool共同舉辦，民眾可體驗戲台操偶、戲偶DIY、畫偶小書籤，參與《壓箱寶》特展、「偶的世界」座談會、布袋戲小學堂闖關活動、新興閣布袋戲講座及演出。

(中時 )