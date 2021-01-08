台中市大甲中正紀念館已使用近40年，建物老舊已不堪使用，市府編列2500萬元工程經費，日前已完成發包，將於2月動工整修，預計年底前啟用。市議員李榮鴻8日赴現場關心整修進度，強調希望透過本次廳舍改善與設備提升，讓大甲中正紀念館重生。

李榮鴻表示，大甲中正紀念館作為一座區域型展演館舍，提供範圍涵蓋大甲區、大安區、外埔區、甚至苗栗縣苑裡鎮民眾使用，館內經常舉辦戲劇、講座、音樂等一連串文化活動。

李榮鴻指出，由於建物已使用40年，屋頂外牆滲水、內部壁癌嚴重，且已被列為必需進行耐震補強建築物，希望透過這次廳舍改善與設備提升，能讓大甲中正紀念館重生；此外，他也感謝各方努力，讓工程能順利進行。

台中市文化局長張大春表示，市府編列2500萬元進行第一期工程，針對館內漏水及建物耐震做改善；第二期工程由文英基金會允諾捐助2500萬元進行內部整修及設備，未來將可提供海線民眾更好的藝術饗宴。

大甲中正紀念館正整修項目包括建築內部空間、外部景觀與建築立面整體改善，此外機電、空調與消防等設備也會一併更新，並保留建築物外形與意象，呈現質樸簡潔文化氣息，讓中正紀念館展現文化薪傳活力。

今日會勘由市議員李榮鴻、文化局長張大春、大甲區長顏金源、大甲區中山里里長廖嘉佐、建築師陳志榮等人共同參與。

(中時 )