受境外汙染物及東北季風減弱影響，台灣西半部29、30日空氣品質轉差，已經達到「橘色提醒」等級，台中市府即啟動應變措施，除通知台中火力發電廠等30大固定汙染源自主降載，也要求營建工地加強道路洗掃、加強稽查汙染等，也呼籲民眾做好防護。

台中市環保局指出，目前已通知大固定汙染源自主降載、要求營建工地加強洗掃街，同時出動稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒並執行高汙染車輛查緝等，盼減緩空品惡化情況；台中火力發電廠已配合從今天凌晨開始至上午10點半、11點至16點半執行降載。

環保局強調，台中市持續加強改善空品，根據行政院環保署的數據，台中市PM2.5平均排放濃度由前年的每立方公尺18.8微克、到去年已降至17.7維克，今年截至12月20日止、更降至15.4微克，改善幅度近2成。因30日開始鋒面通過及寒流南下，提醒民眾注意境外汙染物影響空品，應減少戶外活動並戴口罩，預計31日開始中部擴散條件將轉佳。

(中時 )