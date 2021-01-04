營造業職災高，勞動部部長許銘春關心營造工地勞工安全，於今年上班的第一天（4日）率職安署及新北市政府勞動檢查員，前往新北市林口地區的4件大型建案工地進行勞動檢查，並宣示110年為營造業減災加強年，要求事業單位落實施工安全管理，強化安全衛生設施，避免勞工發生職業災害。經初步統計，本日共停工4處、罰鍰新台幣50萬元。

勞動部表示，2019年營造業職災死亡人數攀升至168人，2020年迄12月27日止，死亡人數雖已降至142人，惟仍為各業之冠，分析主要原因，包括前瞻計畫等重大公共工程陸續展開，台商積極回流投資，全國建案開工量大幅增加，部分工程因安全衛生設施欠缺及管理不良，導致重大職災案件增加。

勞動部已要求職安署重新檢討營造業防災機制，除推動施工風險評估管理機制、運用資訊科技減災及結合外部資源防災等多項強化營造業減災策略，協助營造業建立職業安全衛生管理制度，降低職災發生風險之外，並於去年11月要求全國勞動檢查機構，就前瞻計畫等重大公共工程啟動聯合監督檢查，針對重大職災較多的建商旗下建案工地全面實施檢查，以及由職安署率各勞動檢查機構主管與建設公司高層主管座談，要求提出減災方案。勞動部為持續降低全國職災，將以110年為「營造業減災加強年」，提升監督檢查量能，對違規業者積極裁處，以督促營造工地落實職業安全衛生法令規定，達成減災目標。

許銘春強調，「尊重生命」為普世價值，「安全第一」是施工核心，生命是無價的，一個勞工發生職災死亡，即代表一個家庭的破碎，勞動檢查目的係為督促事業單位落實職業安全衛生法令，仍需由工程業主及施工廠商等落實施工安全衛生自主管理及稽核，始能防止職業災害發生。同時呼籲，請全國公共工程及投資建案等工程業主配合勞動部共同減災，加強稽核工地，督促施工廠商落實施工安全衛生管理，以確保工作者安全，創造零工安事故的工作環境。

(工商 )