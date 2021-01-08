全球高爾夫球桿頭代工龍頭復盛（6670）除了歐美客戶訂單湧進，韓國也因高球人口竄升，帶動球具代工需求，2020年12月營收衝高到億元，2021年上半年訂單也滿單，復盛大陸廠人力需求聘增至少40％，目前關注的是，台幣匯率對獲利侵蝕的程度。

復盛8日公佈2020年12月營收19.88億元，比2019年12月的19.48億元，小幅成長2.06％，2020年下半年營收雖然開始回溫，但，全年營收約142.60億元，仍比2019年全年的171.87億元，年減17.03％

復盛發言人許廷儀8日指出，美國客戶是這波訂單的最大推手，歐洲也很好，值得注意的是，韓國在政策鼓勵之下，女子高爾夫運動的速度成長驚人，是復盛成長幅度最大的國家。

許廷儀表示，雖然2020年下半年努力追趕，營收回溫速度加大，但因台幣兌美元匯率一直升值，使得帳上匯兌損失，成為壓縮獲力的負面因子，2021年仍將密切注意此一變化。

他說，復盛目前的在手代工訂單，「已經滿到第一季了」，扣除2021年2月的農曆過年假期工作因素，復盛今年1月和3月的表現，應該不輸2020年的12月，而今年4到6月的第二季訂單，「還是熱的」。

許廷儀指出，復盛越南廠目前正在興建第四棟廠房，預定2021年可以加入生產行列，一旦越南廠4棟廠房產能全開，可望占復盛全體出貨量的一半以上，為復盛營收添加新動能。

(工商 )