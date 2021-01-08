連江縣政府推廣遠距視訊會診，解決離島民眾就醫困擾。（連江縣衛生福利局提供／葉書宏連江傳真）

根據內政部統計，國人平均壽命為80.9 歲，但連江縣平均壽命達85.76歲，高居全國第一，由於地理位置特殊，民眾散居4鄉5島，縣府透過與台灣大型醫院「遠距視訊會診」，降低交通阻礙，補足離島醫療資源不足的窘境。

連江縣衛生福利局自2016年開始自辦粗平均餘命計算，據2019年統計2018年計算連江縣粗平均餘命為85.76歲，男性為84.78歲，女性為86.01歲，高於內政部統計的國人平均壽命，為全國第一。

連江縣衛生福利局長曾玉花表示，馬祖4鄉位於5個島嶼，縣立醫院、衛生所共18名醫師，遠距視訊會診計畫最早自1911年開始執行，與台北市立聯合醫院合作，近年來也與亞東醫院合作，提供更優質與多元的遠距醫療選擇，以眼科、皮膚科、精神科與婦產科需求最高。

另外，連江縣立醫院於去年年1月份與衛福部簽訂原住民族及離島地區遠距醫療專科門診試辦計畫，編列預算565萬元整建置「連江縣遠距醫療門診系統及數位醫療檢查設備」，已於去年12月驗收完成啟用。

自今年度起初期開辦眼科、皮膚科每月1診次，預計6月中新增耳鼻喉科遠距門診。曾玉花強調，遠距醫療下一步，將更著重於軟硬體建設以及人才培訓，強化在地緊急醫療處理能力。

(中時 )