12日上午，馬來西亞最高元首蘇丹阿布都拉(Al-Sultan Abdullah)宣布，馬來西亞全國進入緊急狀態，希望藉此能遏制新冠肺炎擴散。

聲明也指出，目前緊急情況將實施至8月1日，若期間疫情有所改善，或將提早結束緊急狀態。

消息傳到馬來西亞股市後，聞聲下跌0.1%。

(時報資訊)