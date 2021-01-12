《國際社會》馬來西亞全國進入緊急狀態 實施暫定至8月1日 10:002021/01/12 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 12日上午，馬來西亞最高元首蘇丹阿布都拉(Al-Sultan Abdullah)宣布，馬來西亞全國進入緊急狀態，希望藉此能遏制新冠肺炎擴散。 聲明也指出，目前緊急情況將實施至8月1日，若期間疫情有所改善，或將提早結束緊急狀態。 消息傳到馬來西亞股市後，聞聲下跌0.1%。 全美恐爆武裝抗議 華府進入緊急狀態 1.5萬國民兵待命 臉書移除所有「停止竊選」發文內容 (時報資訊) #全國 #馬來西亞 #進入緊急狀態 #實施 #國際社會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東京奧運 日傾向照常舉辦 春季決定是否接受觀眾及人數上限 04:102021/01/12 全球財經 普華標售內科園區旁整棟會館 04:102021/01/12 投資理財 新冠後 中國成「孤家寡人」 臺灣尋求與國際社會合作 08:302021/01/12 兩岸 新北林口興建東湖國小預計2023年完工 09:392021/01/12 區域情報-新北 美豬進口掛零被抓包 已有百餘噸入關 豬肉儀表板未即時揭露 04:102021/01/12 焦點要聞 少女泥醉認錯男友 連做兩次後強逼再來一發男方嚇傻 08:442021/01/12 社會 消基會嗆 我們之前都被糊弄了 04:102021/01/12 政治要聞 拜登欽點的CIA局長 曾訪台會面蔡英文 07:552021/01/12 政治 港區人大常委會委員：法院理應接受社會監督 09:122021/01/12 兩岸 《國際社會》日本NHK：大阪、京都、兵庫 最快13日進入緊急狀態 09:092021/01/12 財經 高雄基隆合作 雙港郵輪拚觀光 04:102021/01/12 地方新聞 財經熱門新聞 加密貨幣市值24小時蒸發7.2兆 英政府警告：投資人準備賠光所有錢 - 財經 陸媒驚人實測 台積7奈米輾爆三星5奈米 - 財經 日月光 漲價三成照樣爆單 - 財經要聞 - 工商時報 疫情導致供貨短缺 1產業未來完全取決於大陸 - 財經 《光電股》玉晶光：嚴正抗議郭明錤報告昧於事實 籲投資人理性分辨 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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