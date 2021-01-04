南投縣長林明溱（左二）率衛生局人員，到香里公司檢驗肉品。

美國萊豬開放進口，南投縣長林明溱4日率衛生局長黃昭郎等人，到香里食品公司及家樂福，稽查豬肉產品來源管理與標示，並且當場抽驗豬肉進行萊克多巴胺快篩試劑檢驗；林明溱並呼籲業者落實產品標示，供應安全的肉品。

林明溱等人先到知名的香里食品公司稽查，在冷藏倉庫中查看肉品包裝，檢驗人員也隨機抽查豬肉進行化驗，結果是陰性反應；香里食品公司總經理張東榮表示，香里的豬肉來源都是國產豬，品質絕對有保證，更有先進且獲認證的的冷藏、冷凍技術保存環境，對於每天供應給市場與學校的肉品，絕對有信心。

林明溱等人隨後前往家樂福大賣場，了解肉品產地標示與陳列情形，對於業者清楚標示產地，並將進口豬肉與國產豬肉分開販售且清楚標示，讓消費者一目了然，方便分辨與採購，林明溱對此表示肯定。

林明溱指出，元旦起，開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，為了守護民眾的健康，縣府一定會嚴格把關，不僅豬肉攤商要標示肉品產地，加工製品及小吃也應一併標示，未依規定標示或標示不實，將會開罰。

黃昭郎表示，衛生局將針對縣內13鄉鎮市攤販、超市、賣場或肉品加工業者，加強稽查與檢驗，並要求業者落實標示肉品產地及是否含萊克多巴胺，業者應保留來源憑證，確保資訊透明，讓消費者購買時清楚掌握資訊，減少疑慮，買得安心、吃得放心。

南投縣長林明溱（右二）到家樂福超市，稽查肉品產地標示。（廖志晃攝）

檢驗結果，確定是陰性，不含萊克多巴胺。

(中時 )