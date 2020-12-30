中歐投資協定經中歐領導人視訊會議宣布完成談判。中國國家主席習近平表示，中歐投資協定展現了中方推進高水平對外開放的決心和信心，也將為構建開放型世界經濟，作出中歐兩大市場的重要貢獻。

習近平30日與德國總理梅克爾(Angela Merkel)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)、歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula Gertrud von der Leyen)舉行視訊會議。

中歐投資協定計畫為中歐相互投資環境，提供更大的市場准入、更高水平的營商環境、更有力的制度保障，以及更光明的合作前景。習近平強調，2021年即將到來，中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應該展現擔當。

強調中歐雙方積極作為，加強對話，增進互信，深化合作，妥處分歧，攜手育新機、開新局。進而協調抗疫行動，共促經濟復甦，對接發展戰略，加快綠色發展，推動多邊合作。

(工商 )