台股封關前震盪整理，水泥股2020第4季雖面臨煤價煤價上漲將侵蝕獲利表現，但今日仍呈抗跌的局面，水泥雙雄中的台泥(1101)勉強維持平盤、亞泥(1102)守在平盤上方，東泥(1110)及信大(1109)多頭力守平盤上方。

自9月底以來，中國大陸燃煤期貨價上漲約人民幣80元，換算成生產每噸水泥的成本為增加11元。由於煤為水泥業主要生產原料之一，雖然第4季為水泥傳統旺季，大陸水泥市場發貨量可望受惠營建業趕工需求而增加。但在去年同期水泥價格基期較高影響下，預期西進水泥業者獲利恐將遭到壓縮。

自11月份以來，台泥在兩廣和重慶地區調漲過一輪報價，每噸約20~30元人民幣，但近期受供需狀況轉差，漲幅又回吐10~20元人民幣，四川和貴州的報價已經持穩，並未再出現跌價。亞泥在江西和湖北地區調漲兩輪報價，每噸約40~50元人民幣，江蘇和四川調漲一輪報價，約20~30元人民幣，整體營運狀況不錯，但近期需求端有轉弱的跡象，報價有些鬆動。

大陸的水泥業者2H19以來，因煤價下跌的成本優勢固然消失中，獲利能否維持高檔的關鍵仍是藉由產銷秩序維持的售價，市場人士預期大陸水泥產業在2021年的營運有機會回到2018~2019年的水準，法人對水泥業前景仍維持樂觀看法。

(時報資訊)