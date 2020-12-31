閒置資金炒作土地，央行鐵了心防堵！繼2天前邀8家公股行庫喝咖啡要求審慎辦理工業區土地抵押貸款業務，今（31）日上午再邀8家民營銀行、4家人壽保險公司及4家票券金融公司來行座談，談的還是「審慎辦理工業區土地抵押貸款業務」！

央行表示，29日邀請8家公股銀行座談時就此事已達成共識，包括：落實土地抵押貸款貸前審查及貸後覆審、透過銀行自律規範強化閒置工業區土地之開發利用，以及對短期買賣工業區土地案件應訂定較嚴格之授信條件。

央行指出，鑑於自律規範訂定宜具一致性，因此今天再邀業者座談，會中除重申本月29日新聞稿所揭示的三項重點內容，並籲請與會金融機構審慎辦理工業區土地抵押貸款業務。今天的會議有兩大重點：

一、各銀行持續落實104年以來所訂之工業區土地抵押貸款自律規範，並責成各營業單位務必遵循。

二、人壽保險公司及票券金融公司參考104年2月4日本行發布之「銀行辦理工業區土地抵押貸款應訂定自律規範」新聞稿所列貸款原則，訂定工業區土地抵押貸款（授信）自律規範，並納入內部授信規範。

央行強調，台商回台投資及工業區土地供給有限等因素影響，近期工業區土地價格確有上漲情形，為利於企業正常設廠或營運資金籌措，協助我國產業發展，並為避免金融機構資金流供借款人囤地之用，籲請金融機構審慎辦理工業區土地抵押貸款業務，切實落實風險控管事項。

(工商 )