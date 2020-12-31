台積電(2330)南科群聚效應，已帶動南部地區預拌混凝土需求大幅增加；台泥(1101)預估，今年台南、高雄廠，出貨量可增1成以上。主要市場在南部的環泥(1104)預期，今年出貨可增加10-15萬立方米；國產建材實業(2504)表示，今年南部8個廠的出貨量可成長2-3成。

業者更預期，此波對預拌混凝土的需求熱度，可延續到明年一整年。

台泥在高雄、台南地區有9個自有廠區，加上轉投資的「鳳勝」系統，是在南部市場預拌混凝土廠最多的企業。

台泥指出，受惠南部地區科技廠辦、科學園區及軌道工程的案量增加，今年以來，南部市場預拌混凝土的出貨量已增加10%上下。

環泥的預拌混凝土廠主力在台南、高雄、屏東三地，目前的發貨占比來看，高雄約35%、屏東約15%，單單台南一區就高達50%。

環泥是台積電建廠及周邊房市效應，最直接受惠的企業；環泥指出，以目前7處預拌混凝土廠，今年出貨量約155至160萬立方米，較去年增加13-15%。

法人指出，環泥預拌混凝土占整體營收達50%至55%，今、明兩年持續受惠於半導體科技建廠、台商資金回流、基礎建設及房市需求強勁，本業獲利動能維持高檔不墜，預期明年加入新竹廠後，發貨量進一步提升，2021年營收上看雙位數成長。

國產在台南有新市和永康兩個廠，在高雄則有湖內、崗山、仁武、左營、鳳山和小港等六個廠，兩地合計有八個廠，國產指出，在擇優出貨策略下，南部廠區今年的出貨量年成長約有2成左右。不過，獲利增加幅度則遠遠高於營收成長。

國產持續看好南部各廠明、後年出貨成長性，其中，對北高雄的岡山廠，預期未來三年混凝土業績可望成長2倍。

台泥、環泥及國產都指出，南部地區對預拌混凝土的需求增加，除了台積電南科群聚效應，還有興達港離岸風電、興達電廠燃氣機組更新改建、中油天然氣儲槽擴充等工程，因此，2021年南部預拌混凝土市場的需求成長是可期待的。

(工商 )