台微體(4152)子公司InspirMed Inc.(盈擘醫藥)已完成增資相關作業程序，由特定人以1500萬美元認購新股，資金已全額到位。台微體總經理葉志鴻表示，很開心能夠在2021以盈擘醫藥增資這個里程碑揭開序幕，為這嶄新的一年填上亮眼的開始。在新的一年，台微體希望其注射式以及吸入式兩種劑型藥物都能有突出性的發展，更祈望同業夥伴們能同心協力，將疫情抑制並帶來更大的利益。

日前台微體董事會決議以「專有微脂體技術用於發展臨床急需的吸入劑型產品治療急性和慢性嚴重肺部疾病」專門技術取得新設子公司100%股權，並進行子公司增資。目前資金已全數到位，盈擘得以利用其資金開發肺部疾病產品，包含旗下新冠肺炎新方案TLC19以及嚴重慢性肺部疾病藥物。

2019年底，新冠肺炎大流行開始蔓延，危害到全世界人民的健康。台微體秉著其商標Delivering Hope for Lif所示的精神，將候選藥物轉化為成功開發的產品，為生活傳遞希望，利用台微體獨家脂質技術，將已證實具有降低新冠肺炎病毒感染及複製能力的藥物包裹，以標靶傳輸方式投與至呼吸道，可望在局部達到有效的抗病毒濃度。TLC19羥氯(口奎)寧微脂體吸入懸浮劑因此誕生，其一期臨床試驗現正於台灣及澳洲進行中。

(時報資訊)