疫情於多地續升溫，但刺激法案通過及英國歐盟達成協議的正面消息仍提振市場，多數資產表現正向。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周主要債市皆迎來資金淨流入，其中除新興市場債淨流入資金略有降溫外，投資級債及高收益債淨流入資金皆有明顯成長，分別來到約52.8億及11.8億美元左右。

安聯投信指出，肺炎疫情於歐美地區持續升溫，除英國新增病例創下新高外，德國與美國等地單日確診人數也未見減緩之勢，多地封閉管理可能延長，不過在美國總統川普簽署紓困及政府支出法案、疫苗研發及施打消息續傳利多的激勵下，市場上多數資產上周表現正向。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，觀察近期關鍵經濟數據，可發現美國經濟持續朝復甦方向前進，包括房市、工業部門等數據表現正面，勞動市場也持續改善，但部分數據如個人所得、支出、消費信貸及零售銷售等數據則相對低於預期，雖在9000億美元紓困案通過後有助於支撐消費力，但實際效果仍需觀察。

展望2021年，謝佳伶指出，今年在各國政府齊力推出強力財政與貨幣政策支撐下，市場流動性充足，企業獲利與經濟數據整體來看也持續轉佳，加上已有多家疫苗獲得批准並陸續開始施打，有望為金融市場帶來一定支撐，整體展望偏正面。

在風險方面，謝佳伶指出，在舉債推出財政政策下，政府負債率近來持續上升；此外，在多數資產已陸續回填疫情缺口，甚至高過疫情前水準下，現行支撐市場的財政刺激方案有可能會逐步縮減、以美股為首的風險性資產評價面目前已不便宜，加上第二波疫情在進入秋冬仍然嚴峻，相關風險仍不可不防。

(時報資訊)