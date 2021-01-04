台微醫（6767）預計1月25日掛牌上櫃，恣配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2,719張，其中1,850張採競價拍賣，競價拍賣期間為1月5日至1月7日，競拍底價為25.42元，另外，也將於1月13日至1月15日辦理公開申購。

將成為國內首家聚焦於脊椎高階醫材解決方案提供的上櫃公司-台微醫，研究能力強，每一年都有新產品問世，產品具有差異化，目前申請與取得之專利在台灣、美國、中國大陸總共有58件，以發明專利為主。

台微醫產品也是生技獎項的常勝軍，如公司開發的椎體撐開器（Tripod-Fix）技術主要應用於椎體塌陷手術，可針對壓迫性骨折之大宗「前端椎體壓迫性骨折」進行有效之椎體復位，Tripod-Fix上市後臨床追蹤數據顯示相較於主要競爭產品可提供更好的椎體復位效果．此項技術在今年分別獲得2020年傑出生技產業年度產業創新獎，第十七屆國家新創獎企業新創獎以及第19屆藥物科技研究發展銀質獎共三項年度大獎。

台微醫去年1~11月營收較去年成長48.93％，隨著國內醫院產品滲透率逐步提升，加上國外業務佈局陸續完成，今年營運可望延續雙位數成長趨勢。

(工商 )