全球最大加密貨幣比特幣去年漲勢驚人，甚至突破2年多前高點紀錄2萬美元關卡，更在上周末繼續暴漲突破3萬美元，台灣時間3日更寫下34366.35美元天價，但隨之而來的泡沫警告言論也不斷浮現。比特幣在4日漲勢急凍，來到晚間更是一度崩跌超過4000美元，跌破2900美元關卡。

4日傍晚5點05分，比特幣每顆價格大跌2375.2美元或7.43%、暫報31959.7美元，跌破3萬2000美元關卡。目前市值第2大的Ethereum則是不受到比特幣崩跌影響，大漲超過19%、暫報1004.32美元，突破1000美元關卡。

截至台灣時間晚間6點45分，比特幣崩跌3811美元或12.67%、暫報30069美元，早些時間一度跌到28204美元、跌點達5676美元。

華爾街長期空頭派、羅森堡研究公司(Rosenberg Research & Associates)總裁兼首席經濟學家羅森堡(David Rosenberg)警告，比特幣在這麼短的時間竄出這種拋物線走勢，對任何資產類別而言都是非常不正常的。甚至連看好加密貨幣前景的專家也指出，比特幣可能於1至2周內劇烈回調，他會選擇清倉，今年第1季還有抄底機會。

美元指數在新一輪經濟刺激法案推出後，創下2018年以來最低水位，黃金現貨價格則是大漲，每盎司突破1900美元關卡，改寫2個月新高，期貨價格則是在稍早大漲41美元或2.17%、1936.2美元。

(中時新聞網)