迎接新的一年，一般民眾通常都會準備一些象徵吉利的年節小物，討個好兆頭，特別是歷經動盪的2020年後，特別希望在2021年能有一個全新的開始，其中存放過銀行金庫的發財水，成為炙手可熱的幸運物之一，台新銀行與全家便利商店合作，推出限量台新金庫發財水，期能把本來銀行內限定的新春開運小物，分享金融生態圈合作夥伴，讓民眾新的一年都能好運旺旺。

台新銀行表示，這次與「全家」聯名合作的發財水，民眾從1月1日起就可在全家便利商店消費滿299元(依「全家」活動公告為主)，獲得經台新銀行分行金庫加持過的發財水，也可再參加Richart Life抽獎，有機會獲得發財金和點數福袋等好禮。想在2021年迎來好運的民眾，可把握機會前往全台全家便利商店。

台新銀行指出，民眾可掃描發財水瓶身上的QR Code，登錄台新銀行Richart Life網頁，參加抽888發財金的活動，在2021年1月1日至31日期間內完成登錄，使用Richart Life APP，即可輕鬆一鍵綁定成為全家會員，使用台新Pay支付功能，同時累積Richart Life與全家會員點數，如同時完成加入「全家」會員還有機會拿到限量10,000點「全家」點數。完成福袋任務任一項，還能再抽台新Point 6,888點發財金，多重好康讓民眾能提早試試自己金牛年的手氣。

台新銀行強調，該行持續關注民眾的各生活金融服務需求，運用Richart Life APP持續打造跨業串連生活場景的生態圈，以滿足民眾每日生活所需。將持續攜手商戶進行雙方會員合作，整合最多的支付及點數兌換場景，致力成為所有民眾的生活金融智慧好夥伴。

(工商 )