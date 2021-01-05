揮別充滿挑戰與不安的2020年，預期全球經濟將迎來反彈復甦，投資人也可趁新的一年開始之際，重新檢視資產配置，跟上樂觀的金融市場前景。雖然去年一整年美元偏弱，而今早新台幣兌美元匯價又升破了28元整數大關，但渣打銀行今早宣布，即日起推出美金活存與多元外幣優利定存專案，提供客戶在開年之際多元選擇。渣打銀行認為外幣優利存款不僅可作為短期資金停泊，更可為後續投資布局提前規畫。

渣打銀行觀察，近來隨著新台幣持續走強，外幣優利存款專案的客戶詢問度也升高，不僅能以相對便宜的成本趁勢布局外幣資產，同時還可享高利。渣打銀行「首富升活」美金活存優利專案，即日起至2021年3月31日止，渣打銀行客戶於活動期間完成登錄，即可享美金活存新增資金加碼年利率最高達0.9%，線上換匯滿額者，再享額外加碼0.1%年利率；倘若全新客戶開戶並升等成為合格渣打優先理財貴賓，再享額外加碼0.1%年利率，合計優惠加碼年利率最高可達1.1%。

為滿足投資人的多元需求，渣打銀行在第一季同步推出多元外幣優利定存，提供美金、人民幣、澳幣與紐幣等不同幣別選擇。渣打銀行人民幣定存6個月期可享年利率2.1%；澳幣、紐幣定存6個月期可享年利率0.65%。同時也開放不同天期選擇的美金優利定存，3個月年利率最高1%，5個月期最高0.8%。

渣打銀行指出，預期新冠疫苗開始施打後，全球經濟將逐漸回歸常態，各國成長動能以及貿易活動普遍落底回升，加以各國政府延續寬鬆的貨幣政策以及積極的財政刺激方案，支撐市場風險偏好進一步上揚，此外原料物需求也逐漸回穩，預期將有助於商品貨幣如澳幣、紐幣的中長期走勢。

(時報資訊)