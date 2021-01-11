根據晨星基金統計，債券基金2020年平均報酬率為6.62％，在追求收益率需求居高不下，法人表示，2021年新興市場債基金有機會翻轉，尤其看好新興亞債以及亞洲高收益債後市。

2021年全球經濟展望普遍優於去年，脫離谷底情勢確立，但疫情未得良好控制，預期到2022年，各國央行仍會延續寬鬆貨幣政策，維持經濟復甦火種。

富蘭克林證券投顧表示，目前利率已來到歷史低點，從官員的態度和疫苗研發推進來看，美國推動負利率政策的可能性已經大幅降低，而即便短線利率大幅走升的情境也非市場共識，但利率彈升依然是投資人應留意的風險，目前樂觀且謹慎看信用債後市展望，持債上更要精選體質較佳，以及具價值補漲空間的債種。

瑞銀精選債券收益組合基金經理人周佑侖則表示，在低利環境下，市場追求收益率的需求仍居高不下。迄12月31日止，亞洲高收益債殖利率為6.75％，相較美高收或是歐高收，都更具利差收斂行情，是當前較有利基的債市標的。

周佑侖指出，目前歐美等成熟國家因第二波肺炎疫情而承受不小壓力，聯準會在2020年12月的例行會議中，便表示維持零利率和每月1,200億美元購債不變，強調購債將執行到就業和通膨目標取得進一步實質進展為止，而最新的官員中位數預測更顯示，零利率可能維持到2023年，致迄2020年底為止，負殖利率債券資產規模已高達17兆美元，將讓具備收益空間之標的持續受投資人青睞。在各項具有收益空間的標的中，目前仍以亞洲債券最具投資空間。

根據瑞銀投信統計，在過去10年間，各別債券市場的收益率，以亞洲債高收益債最具有利差收斂空間。到今年初，摩根亞洲高收益指數殖利率為6.91％，較10年平均的6.56％，還高出35個基本點，相較於其他債券種類多已到10年區間的下緣來看，目前就屬亞高收最具有上檔空間。

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