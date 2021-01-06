TrendForce旗下顯示器研究處最新報告指出，受惠於疫情衍生的宅經濟效應，2020年全球筆電出貨量不僅首次超過兩億台，年成長幅度也以22.5%創下新高。然而，相較去年第二季代工廠復工後，筆電需求暢旺，現下全球疫情再度轉為嚴峻，各國陸續實施邊境管制及封城，故現階段難以斷定2021下半年的市場走向，目前預估2021年全球筆電出貨量有機會上看2.17億台，年成長8.6%。值得一提的是，Chromebook因遠距教學需求持續攀升，對筆電市場的貢獻不容小覷，2020年Chromebook占全球筆電出貨達14.8%，預期2021年將占整體出貨比重上升至18.5%。

2020年起全球多數企業皆宣布實施遠距辦公，且部分企業將持續至今年9月，為了提升視訊會議品質，以及同時滿足使用者的工作與個人娛樂需求，因此筆電品牌廠憑藉商務筆電的基礎，著眼AI、攝像頭、音效、背景雜音、視訊畫質進行改善。其中，惠普（HP）、戴爾（Dell）、聯想（Lenovo）看準該應用領域商機，陸續推出中高階混合型商務筆電的新機種，預計2021上半年將是此類產品需求量最高的時間點，並將大幅拉動上半年整體筆電的出貨。

隨著疫情所衍生的新生活常態，除了混合型商務筆電，Chromebook也是品牌急欲搶占的市場。即便2020年Chromebook出貨量達2,960萬台，年成長高達74%，然多數教育市場需求仍未被滿足，再加上中南美洲與亞太地區的國家也陸續引進，使整體需求達到高峰。TrendForce目前預估2021年Chromebook出貨量可望突破4,000萬台以上，年成長約37%，而在Google的積極布局下，不排除全年出貨量仍有上修可能。

從作業系統端來看，至今作為筆電主要作業系統的Windows，受2020年Chromebook快速崛起影響，使得Windows市占率首次低於八成，並出現持續下滑的趨勢，市占率短期內恐將難以回升。TrendForce預估未來Windows市占將維持在大約70~75%；Chrome作業系統的市占率在15~20%之間；MacOS則在10%以下。

從筆電處理器來看，2019年正式崛起的超微（AMD）Zen+微架構的處理器，市占率約11.4%，自2020年開始擴大版圖後，市占率達20.1%，其中Ryzen 3000系列在中低階筆電市場頗受好評，也因此品牌廠在Chromebook上開始導入AMD處理器，推升其市占率大幅成長。

蘋果（Apple）在2020年11月正式推出ARM架構的Apple Silicon M1，第一年市占率僅有0.8%。其使用ARM架構的主因是為了將MacBook效能最佳化，而隨著Apple Silicon M1的上市，蘋果也正式完成硬、軟體與終端服務的整合，預計2021年第二季後將上市的14吋與16吋 MacBook Pro皆會搭自家處理器，市占率可一舉提升至7%左右。若再加上AMD的兩成市占率，意即英特爾（Intel）未來必須在處理器產品策略上提出相應的對策與方案，以因應愈趨嚴峻的競爭壓力。

(時報資訊)