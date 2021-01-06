寒流明天南下，中央氣象局緊急發布21縣巿低溫特報，明天至周六(7至9日)受寒流影響，全台除屏東縣以外，都在10度以下，其中北北基、桃竹苗、宜蘭縣、金門縣更只有6度以下。
氣象局表示，明日(7日)起各地氣溫下降，上午北部地區就有10度以下氣溫發生的機率，明晚至周五(8日)苗栗以北、宜蘭、金門、連江縣有6度以下氣溫發生機率，並同時發布代表非常寒冷的橙色燈號。
文化大學大氣系教授周昆炫在臉書上表示，預期這波寒流水氣供給會比較充足，目前歐洲模式預測北台灣山區降雪將達4.2公分左右，「但若用1公里較高的解析度進行預測，則會有68.2公分的累計降雪。陽明山的山脊則約有5-10公分左右的降雪」，民眾可以準備追雪了。
氣象達人彭啟明也在臉書表示，這次寒流降雪訊號很明確，同時台北測站低溫可能落到5到7度，比上一波冷更久，尤其濕冷要注意。
(中時新聞網)
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