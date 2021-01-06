1月5日0—24時，河北省新增43例本地無症狀感染者，其中石家莊市報告41例，邢台市報告2例。新增5例境外輸入無症狀感染者。由於省會石家莊成為重災區，昨晚開始啟動全員核酸檢測，確保早發現、早報告、早隔離、早治療，迅速切斷疫情傳染途徑。

「石家莊客運總站」微信公號1月6日消息，因當地疫情原因客運總站暫時停運，1月6至16日所有網購車票，將會在1至5個工作日內原路退回。如有逾期未退款可聯繫購票網站。

此外，為配合石家莊全市集中3天全域全員核酸檢測工作，自1月6日起，全市範圍內停止舉辦大型聚集性群眾文化旅遊活動，各地文化場館、旅遊景區等場所暫停關閉3天，旅行社及在線旅遊企業暫停經營團隊旅遊及「機票＋酒店」旅遊產品。中高風險地區延長關閉時間。

據「@河北高速96122」微博消息，河北境內多條高速路，包括：京港澳高速石安段、京昆高速石家莊段、京昆高速石太段、張承高速承德段、黃石高速藁石段、青銀／黃石高速石太段、保阜高速、石家莊繞城高速石太段、邢汾高速、邢臨高速、邢衡高速邢台段、太行山高速西柏坡至阜平石家莊段、太行山高速西柏坡至阜平保定段、西柏坡高速、新元高速等路段，今天（1月6日）因疫情防控、交通管制等原因，雙向車輛無法通行、禁止上道或雙向勸返車輛。

(中時 )