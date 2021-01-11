大陸河北省近日新冠疫情反彈，石家莊市11日舉行疫情防​​控記者會，指截至當日中午，當地新增16宗確診病例和5宗無症狀感染個案，省衛健委將石家莊9地區調整為中風險地區。副市長孟祥紅表示，12日啟動全市第二輪全民核酸檢測，會增設141處管控崗點，阻斷疫情傳播。

河北省曲陽縣疫情工作領導小組表示，全縣農村、小區從周一起實施封閉管理，每村、小區均設立核酸檢測點，在等待核酸檢測結果期間，居民一律居家7天，暫停不必要出行和聚集活動，全縣公園廣場等公共活動場所暫時封閉，城鄉巴士車暫時停運，外送人員實行無接觸配送，而外出返家人員必需持有「河北健康碼」綠碼和72小時內核酸檢測未感染證明。

此外，北京市11日召開疫情防控工作記者會，北京市衛生健康委副主任高堅表示，截至當日上午11時，北京市新冠疫苗接種人數突破100萬，據瞭解，北京市共運行新冠疫苗接種點241個，配備預防接種人員8,700多人，當局亦組建了市級應急接種隊伍66支。北京市商務局二級巡視員王洪存稱，將醒廣大的物流運輸企業嚴格落實各項防控指引，對於來自或在石家莊和邢台等中高風險地區停留，通信行程卡顯示為紅色的人員和車輛，予以勸返。

(中時 )