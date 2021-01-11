近日很夯，傳出要與蘋果電腦合作的現代汽車於11日表示，由於一名員工染疫，故韓國境內一家造車工廠已暫停運作。

現代汽車發言人指出，現代11日於台灣時間早上5:45，已暫停專事Sonata和Grandeur車款，位於首爾以南的牙山(Asan)車廠，計畫台灣時間下午2:30可望重啟產線。

自2020初，疫情爆發開始影響汽車業以來，現代汽車就開始調整產線配置。

其實，現在暫停運作的牙山車廠，才在6日重啟營運，因旗下車款Sonata賣得不好，現代汽車在2020年底左右，就關閉這座牙山車廠達兩星期之久。

同時，生產巴士與商用卡車的現代全州(Jeonju)廠，也因為賣相不佳被迫在4日與8日間停產，11日才又開始運作。

2020年整年，現代汽車共賣出374萬輛汽車，相較2019年同期的443萬輛，年銷售量下滑15%。2021年全年銷售目標則訂在416萬輛，其中海外計畫將賣出340萬輛。

現代汽車在韓國有七家製車廠，蔚山(Ulsan)五家，牙山一家，全州一家，以及海外十家。其中，中國大陸四家，在美國，捷克，土耳其，俄羅斯，印度和巴西各一家，上列車廠總產能共550萬輛汽車。

(時報資訊)