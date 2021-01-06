海淡廠改善暨擴建後，每日產量由0.2萬噸提升至0.4萬噸。（縣府提供）

金門改善供水設施，老舊管線汰換91.3公里。（縣府提供）

金門改善排水設施，圖為安岐排水分洪截流工程。（縣府提供）

金門開放人工湖自有水源，圖為回收水抽至榮湖人工溼地。（縣府提供）

改善金門地區供水穩度和品質，經濟部成立跨部會專案小組，自2013年至今挹注50餘億元，在地下水管理、節約用水、湖庫水質改善、供水設施更新改善和多元水源開發利用等5大指標均取得具體成果。

縣府工務處說明，相關專案計畫至今已完成大陸引水、地下水每日減抽0.3萬餘噸、整體漏水率從2018的21.47％降至2019年的18.3％、增加蓄水設施與回收水再利用約每日0.45萬噸、海淡改善暨擴建，每日產量由0.2萬噸提升至0.4萬噸、污水接管4200戶（總接管率36.9％）與集水區水質改善及保育工作。另辦理水井清查3456口、圖資用戶資料建置1萬3559筆，老舊管線汰換91.3公里、水庫浚渫29.8萬立方、節水宣導25場次與各湖庫設施改善優化。

縣府強調，相關執行成果已可滿足地區短期供需平衡及未來10年（2031）成長需求。目前洋山淨水場也已完成試車，預計今年底可將「東水西送」能量提升至0.9萬噸，減少自來水廠約8成的地下水抽取，再配合相關地下水管理措施，可讓地下水獲得休養生息機會。

在中央綱要計畫之外，縣府近年也爭取前瞻計畫經費，用於開發人工湖自有水源、集水區和地下水保育、湖庫浚渫、湖庫間原水導水管、攔蓄水設施、排水改善及農塘浚深，期待藉由相關工作的推動，持續提升涵養地下水源與穩定民生供水的績效。

改善金門地區供水穩度和品質，經濟部成立跨部會專案小組，自2013年至今挹注50餘億元，在地下水管理、節約用水、湖庫水質改善、供水設施更新改善和多元水源開發利用等5大指標均取得具體成果。

(中時 )