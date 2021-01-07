頭條開講

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案16日將舉行投票，民進黨發言人周江杰6日在中常會後記者會上表示，民進黨不樂見國民黨利用罷免案作為政黨操作的工具；針對國民黨的刻意操作，他們會盡力協助該黨從政同志爭取更多選民的認同與支持。政大外交系副教授賴岳謙認為，若最後王浩宇沒有被罷免成功，很可能是桃園市長鄭文燦保了他；不過他不禁質疑，鄭文燦是要選大位的人，若保王浩宇，划得來嗎？

賴岳謙在中天政論節目《頭條開講》中表示，對於一個民選的地方議員，列了這麼多的罷免理由，而且洋洋灑灑，這些理由都有論證也都有證據，也就是說，證據都講得清清楚楚。現在是考驗中壢的選民，但是也在考驗民進黨，更是考驗桃園市長鄭文燦。很多民進黨人對他有意見，民眾黨、時代力、國民黨對他也有意見，更多中立民眾對他更有意見。這麼多有意見的人，提出罷免案，也很順利連署成功，而且1月16日就要投票了。

賴岳謙指出，如果說王浩宇敢在罷免前加入民進黨，然後民進黨也把他收進來了；民進黨有沒有幫他背書、跟他綁在一起，這就是考驗。幾乎不分黨派，都討厭王浩宇，都對他有意見，而他卻成功加入民進黨。如果說1月16日罷免案沒有成功，那就代表有人陽奉陰違，有人假裝討厭他，實際上在暗助他，這是對民進黨很重要的考驗，因他是加入民進黨，加入以後，民進黨本身要跟他切割、還是庇護他？

賴岳謙指出，現在國民黨新北市議員葉元之認為民進黨是在庇護他；民進黨立委郭正亮則

認為民進黨沒有要庇護他，像北市同黨議員王世堅就發重砲。賴岳謙認為，這種情形，就看民進黨要不要跟他綁在一起。

賴岳謙點出，另外一個問題則是考驗著鄭文燦，鄭文燦在罷免王浩宇這個事情的態度是怎樣，如果王浩宇這麼有爭議的人，都沒有被罷免成功，很多人就會懷疑是不是鄭文燦在後面使了什麼力，以鄭文燦在桃園的人脈跟桃園的力量，鄭若要使力，確實有辦法。照檯面上來看，王浩宇應該會被罷免成功，可是最後沒有罷免成功，很可能鄭文燦保了他。不過賴岳謙不禁質疑， 鄭文燦是要選大位的人，若保王浩宇，而王浩宇卻是台灣不分黨派都討厭的人，划得來嗎？

(中時新聞網)