紐約證券交易所（NYSE）政策本週兩度轉彎，今天宣布重啟中國3大電信商美國存託憑證（ADR）下市程序。紐約證交所決策搖擺，美國政府制裁命令模糊是重要因素。

美國總統川普去年11月下令禁止美國企業與個人投資華府認定與中共軍方有關連的公司。紐約證交所上週宣布啟動中國移動、中國電信、中國聯通ADR下市程序，4日卻急踩煞車，投資人一頭霧水。

事隔兩天，紐約證交所表示，5日接獲美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）「最新具體指引」，川普行政命令涵蓋中國3大電信商ADR，將自美東時間11日凌晨4時起暫停交易。聲明還說，3家企業如不滿下市決定，可向紐約證交所反映意見。

消息公布後，3檔ADR有如洩氣的皮球，跌幅一度都超過4%，5日強勢反彈的勁道盡失。

紐約證交所短期內數度更動決定，背後因素令人好奇。華爾街日報援引知情人士報導，紐約證交所4日首度轉彎，是因為不清楚川普行政命令是否涵蓋中國3大電信商ADR，財政部最新指引似乎解決問題。

據報導，紐約證交所4日急轉彎招來川普政府與對中鷹派人士批評。財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）出訪埃及時致電紐約證交所總裁康寧漢（Stacey Cunningham），反對紐約證交所決策搖擺。

3檔ADR本週一開始暴跌，隨後因紐約證交所扭轉決定而暴漲，如今再度轉彎，投資人難以研判中國3大電信商ADR最終命運，特別是川普總統任期僅剩兩週的當下。

川普去年11月12日點名31家「中共軍方企業」，下令今年1月11日起禁止美國企業與個人投資相關證券。這道命令未說明31家遭制裁企業的子公司與關係企業是否涵蓋在內。

去年12月28日，美國財政部指引文件說禁令將適用於遭制裁企業持股50%以上的子公司，因而涵蓋在紐約證交所掛牌的中國3大電信商ADR。但財政部當時表示，正式點名川普命令涵蓋的子公司60天後禁令才會生效，而財政部尚未完成點名步驟。

如果中國3大電信商向紐約證交所翻案成功，或是即將上任的拜登政府在生效前收回對「中共軍方企業」子公司的制裁令，預定下週暫停交易的3檔ADR仍有可能躲過下市命運。（編輯：楊昭彥）1100107

(中央社)