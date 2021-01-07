新台幣兌美元急升，迫使砷化鎵廠—穩懋(3105)調整2020年第4季毛利率預估！穩懋表示，第4季毛利率將由原預估的high-thirties(36%到39%)調整為mid-thirties(35%)，儘管下調2020年第4季毛利率，穩懋2020年前3季獲利已超越2019年，2020全年獲利可望再創歷年新高。

新台幣兌美元升不停，上季升值逾2%，讓科技廠獲利蒙塵，受惠蘋果等品牌廠高階智慧型手機延後上市，讓穩懋2020第4季合併營收達68.17億元，季增5.08%，符合財測預估，但毛利率卻撐不住新台幣升值衝擊，穩懋宣布調降2020年第4季毛利率預估，成為科技大廠第一家因台幣升值下修毛利率預估的廠商。

原本穩懋預估，第4季合併營收將較第3季成長low-single digit(0%到5%)，由於產品組合變化，單季毛利率為high-thirties水準(36%到39%)；穩懋表示，由於去年第4季新台幣大幅升值，更新公司於2020年10月28日法人說明會提出的2020年第4季毛利率展望，預計2020年第4季毛利率將由先前法人說明會所提的預估約high-thirties的水準，調整為mid-thirties(35%)。

穩懋2020年12月合併營收為23億元，月增0.98%，年成長0.37%，為單月歷史次高，累計2020年第4季合併營收為68.17億元，季成長5.08%，年減1.25%，累計2020年合併營收為253.67億元，年成長18.81%，再創歷史新高。

穩懋2020年前3季稅後盈餘為51.93億元，年成長103%，已超越去年全年獲利，每股盈餘為12.38元，儘管下修2020年第4季毛利率預估，穩懋2020年獲利應可再創歷史新高。

(時報資訊)