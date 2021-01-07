在新的一年，大家都盼著時來運轉，十二生肖中哪些能在2021年發財，哪些有破財危機？運勢命理網站「生肖運勢天天看」根據十二生肖的運程，為大家提供了一些財運方面的建議，該如何賺錢、如何避免破財的方法一次列出，大家不妨參考看看。屬牛人要特別注意，因為今年是本命年，容易遭遇破財，今年一定要學會規避風險，才能化險為夷！

▍生肖鼠

屬鼠人要轉運啦！2021年多貴人，有人幫助事事順利，求財比較容易。工作者適合拓展業績，多表現自己可吸引工作中的貴人，好好努力定會皇天不負苦心人的。做生意的可積極開拓市場，容易發大財。

▍生肖牛

屬牛人2021年是本命年，會遭遇許多不順的事情，財運也不理想。容易破財，支出多而收入少，還容易被他人借錢不還。屬牛人要學會主動規避風險，提前做準備。調整心態放鬆自己，心情好、靈感多，賺錢也會變得容易些。

▍生肖虎

屬虎人不光財運好，事業運也優秀，可以說是有名有利，非常讓人羨慕。正財收入頗豐，要好好工作，多出成果，存款額會突破新高。努力經營，拓展人脈，經商的各項收入也會穩步增長。

▍生肖兔

2021年屬兔人除了正常的收入，還有意外之財。賺錢的機遇會比較多，不妨多嘗試兼職、理財、投資等，不過要控制好風險。雖然偏財帶來驚喜，但財富來的快，去的也快，時機不好把控，要謹慎選擇。

▍生肖龍

屬龍人在2021年的財運不是很理想，容易被競爭對手掠奪錢財，事業運勢也不順暢，工作不穩定。運氣不好時更不能急躁，忙中出亂，可多向長輩請教，年長者豐富的人生閱歷，會給屬龍人非常有用的建議。

▍生肖蛇

屬蛇人2021年容易結交貴人，從而帶來財源。要在社交方面下功夫，不常聯繫的朋友也可偶爾打電話問候，說不定機遇就在其中。時運亨通，一切順利，有發財的想法就去實踐，容易心想事成。

▍生肖馬

屬馬人財源不旺，想穩守財富可在開銷方面控制些，制定合理的消費計劃是個簡單有效的方法，堅持下來能省下不少錢。運氣低迷不要想著一夜暴富，小心被騙出意外。屬馬人熱心腸，可多做公益，為自己積福改運。

▍生肖羊

2021年屬羊人犯沖，運氣不佳，財源不穩定，生財不易，守財也難。做生意的會因為意外而導致投資失利，要多加小心。上班者提防小人迫害，凡事多留意是否有職場陷阱。屬羊人人緣好，遇到困難可向信賴之人求助，有望渡過難關。

▍生肖猴

屬猴人在2021年有喜也有憂，雖然進帳順利，但也有錢財上的損耗。要勤儉節約，不要亂花錢。摒棄富貴險中求的思想，安心工作，可提昇技能，發展事業，給自己增值，收入也就跟著提高了。

▍生肖雞

屬雞人盡量多接觸些各行各業的人，對財運有幫助。能交到很多好朋友，貴人運頗佳。工作順利，有升職加薪的美事，有望名利雙收。宜把握時機，積極爭取，將有能力購置不動產，讓財富穩固如山。

▍生肖狗

屬狗人在2021年難以積存過多的財產，想要依靠投資來獲取錢財也是比較困難。另外，要多注意陷阱或被騙的情況發生，不要匆忙做決定。屬狗人可多幫助身邊人，發光發熱的同時自己也會得到幫助。

▍生肖豬

2021年屬豬人有利於學習和工作，容易得到上司的器重，地位有提升，官運亨通。錢財進帳順利，適合做儲蓄，也會有新的求財機會出現。但也不可得意忘形胡亂消費，需合理控制好收支平衡。

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(中時新聞網)