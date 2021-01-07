為迎合消費「食尚」並強化品牌競爭力，趁防疫期間推動旗下品牌升級再造的王品集團，繼成功改造「聚．北海道鍋物」後，7日宣布旗下第一個日料品牌「ikki藝奇」以全新業態和商品重新出擊，並以「千元有找、高CP值套餐」擴大搶攻年產值380億元的日料餐飲市場商機。

配合品牌再造，全新「藝奇」推出促銷活動，即日起至1月31日止，凡點「極致銷魂和牛岩燒盛合」、季節單品可抽萬元好禮，第一獎TOTO免治馬桶；憑臉書忘年會貼文畫面消費10客享88折。另外，1月11日至1月22日平日中午11點半至下午2點半，消費者只要穿著和服到藝奇就可享買一送一。

「ikki藝奇」目前在台共有12家門市，王品事業處副總經理馮嘉雯表示，新業態若通過市場考驗，將陸續整改店裝，並循其它轉型升級品牌模式啟動新的展店計畫。

台灣人愛吃日本料理，日料在台灣為市占最大的異國餐飲。市場佔據非常重要的角色，馮嘉雯分析指出，包括丼飯、壽司、生魚片、居酒屋、炸豬排、拉麵、烏龍麵.各種日本料理年產值將近380億元，2018、2019兩年，隨著經濟景氣變化，400元以下日料的消費次數和市佔率，都呈現雙位數成長。

馮嘉雯表示，台灣餐飲市場中7成以上的日料品牌與店家，平均客單價多落在400至800元間，而標榜「千元有找」可享有多道菜式的套餐最受消費者喜愛，所以「藝奇」希望以698、980元兩個套餐價格，訴求高CP值搶市。

「ikki藝奇」品牌創立於2005年，當年以懷石與創意料理切入市場，取名「藝奇」是傳達飲食之手藝、美感，展現「新日本料理」創意，當時用黑、紅作為品牌識別色呈現江戶時代的美學風格。15年後，褪下黑紅的強烈對比，馮嘉雯表示，這次升級再出發，更專注在食材與烹調，讓消費者選擇更豐富、更講究食物美味，再出發後保留了經典的698元套餐，並另外新增980元「極上套餐」。

「藝奇」698元套餐，7道選擇，湯物（黃金活蜆土瓶蒸）、先付、三品刺身盛合、主餐推薦美國Prime級霜降牛，用攝氏300度高溫的火山熔岩炙燒，鮮氣逼人，或者選擇產地直送的透抽佐明太子搭配現炊蕈菇釜飯，物超所值。「藝奇」新增的980元「極上套餐」，內容有厚切1.3公分刺身、主餐推薦「極致銷魂和牛岩燒盛合」，包括：日本頂級黑毛A5和牛、無骨牛小排、美國Prime級的霜降牛，一款三享受，幸福滿點；還有產地直送龍虎石斑鍋、岩烤鮮魚、酒蒸鮮味海之幸，山珍海味，全新「藝奇」全心美饌。

(工商 )