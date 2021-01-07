工廠搬運與物流運載好隊友─自主移動機器人（Autonomous Mobile Robot, AMR），可將原需大量人力的物流搬運自動化，協助各行業提高生產效率，工研院在經濟部技術處科技專案和工業局計畫支持下，7日聯手中強光電、友上科技、台達電子、宇集創新、東佑達自動化、凌華科技、法博智能、先構技研等8家廠商，宣布成立「自主移動機器人聯盟（Autonomous Mobile Robot Alliance, AMRA）」，並將率先推動制定由AMR業者主導的自主移動機器人產業共通技術標準，解決傳統自主移動機器人性能規格定義不同、系統間封閉無法兼容作業的情形，加速打造有益於AMR製造商與使用者的優質AMR生態系，強化機器人廠商競爭力，開拓國際新藍海市場。

根據工研院IEK Consulting資料顯示，Global Info Research市調公司推估，2019年自主移動機器人市場規模約3億美元，預測2025年將達到7.36億美元；2019~2025年間年均複合增長（CAGR）為15.85%。自主移動機器人潛力市場包括製造、倉儲物流、醫院與照護、賣場零售服務搬運、環境清潔和巡邏警示等應用領域。

AMRA推動召集人暨工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，美中貿易戰與新型冠狀病毒肺炎疫情，為全球供應鏈與經濟帶來挑戰，製造業為避免斷鏈風險，必須加速邁向智慧製造，因而催化新商機崛起，企業需要更靈活彈性的機器人投入，譬如近年熱門的無人搬運車（Automatic Guided Vehicle, AGV）與AMR將更被大量導入工廠、倉儲應用，以降低人力依賴與進行更高效率的搬運物流，幫助企業建構智慧自動化的生產系統。

然而，以往AGV或AMR沒有統一的標準，AGV/AMR製造業者與終端使用業者無統一可依循參考的驗證，往往帶給雙方業務推廣與選用的困擾。另一方面，AGV/AMR終端使用者在系統建置時期望可找到最好的軟體與硬體搭配，也考量到未來長期系統更新彈性，這會需要良性的AMR產業分工生態健全。基於上述的產業需要，工研院聯手AMR相關業者成立自主移動機器人聯盟，期許透過制定產業共通AMR技術標準，推動良性AMR產業生態發展，促進優質AMR產品開發，助聯盟成員廠商創造更大AMR商機與效益。

AMRA初期創始成員，包括研發法人如工研院；AGV／AMR大廠如中強光電、友上科技、台達電子、宇集創新、東佑達自動化、凌華科技、法博智能、先構技研等8家廠商。AMRA目前正在推動制定的第一個標準「AMRA-201移動機器人通用要求與測試方法」草案，此標準草案內容由AMRA成員指派技術團隊參與討論貢獻而成，AMRA也歡迎認同理念的AMR相關業者一同加入推動相關標準制定。AMRA規劃後續將針對AMR安全規範與共通通訊協定，推動相關規範標準制定與推廣，以促進自主移動機器人產業良性蓬勃發展。

工研院身為產業好夥伴，積極擘畫「2030技術發展策略與藍圖」，在永續環境應用領域，因應當前產業與未來市場趨勢，結合機械、電子、資通訊、AI人工智慧等跨領域的研發優勢，開發機器人技術，提升我國機器人產業發展，致力邁向智慧製造與永續環境。

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