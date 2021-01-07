大陸功率半導體龍頭華潤微電子（簡稱華潤微）6日調價函指出，通知客戶新一年將對該公司產品價格做相應調整，調整幅度視具體品項不等。市場分析指出，華潤微漲價可能引發功率半導體產品新一輪的漲價行情。

澎湃新聞報導，本輪晶片漲價潮是源於上游原材料價格上漲、產能緊張、供需矛盾導致。從各家企業的漲價方案來看，最高的產品提價30％，也有的提價10％或20％。中芯國際、紫光國微等公司稍早也表示2021年不排除上調產品價格。

晶片漲價潮有利於晶片企業本身，但是對晶片產業鏈下游的終端企業則非利多。2020年底，汽車行業首先爆出因晶片吃緊導致車廠停產。然而，不僅汽車行業，其他家電、智慧手機、PC等電子設備製造商都面臨著晶片短缺的壓力。

中汽協副秘書長兼行業發展部長李邵華日前表示，多重因素的疊加影響，導致晶片供需矛盾在這一時間段集中顯現。由於晶片供應短缺，部分企業的生產可能在2021年第一季受到較大影響。不過，就2021年全年而言，晶片短缺的影響將不會太大，目前尚難以做出定量估計。

(工商 )