蘇揆上午聽取行政院外交國防法務處「踏實外交 國防自主」報告。蘇揆表示， 只有國家才有國防、外交，過去的一年是最壞的時代、最壞的一年，但是台灣做出最好的成績，不但防疫世界第一，我們的經濟也正成長。而蔡總統上任以來，帶領國家拓展外交，對於相關所有國家能見度上，不但再再的被肯定，為國家代言，也讓世界看見台灣。

蘇揆說，蔡總統上任後即落實國防自主、加速發展不對稱戰力、展現自我防衛的決心，推動國機國造、國艦國造，都奠定相當良好的基礎，並有初步成果。去年6月新型高教機「勇鷹」首飛、11月潛艦國造開工，這不只是捍衛我們的空防、海防，更促進國內航太及造船產業升級發展，此外，光去年各種國防武器的研發與國造，所帶動的產值高達1300多億元，也有助於產學研等機構的跨域合作，有效創造「強化自主國防、發達國家經濟」的軍民雙效價值。

他也表示，台灣的自由、民主、開放，深受國際的肯定，去年3月，我們看到香港情勢急劇惡化，光去年一年，各外媒就新增了18家國際媒體、27位外媒記者來台駐點，原有駐台的媒體也增加許多特派的記者，相信台灣的友善、安全的環境，以及新聞自由度上所獲得的肯定，都能夠可以持續吸引越來越多的國際媒體來台灣，台灣的能見度也因此大大地提高。

蘇揆提及，自由之家所公布的全球自由度的調查報告，台灣持續名列「自由國家」，分數遠高於美、法等西方民主國家；上個月人權組織公布「全球公民活動空間的自由度調查」，台灣再度被列為「亞洲唯一開放的國家」。這都是蔡總統帶領國家，全體一起努力、國人齊心合力、上下團結一致所創造的成績，在最壞的時代做出最好的成績，可說是得來不易。

(中時 )