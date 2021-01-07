回收真的都會再利用？這或許是很多人的疑問，根據環保署公告，全國資源回收率高達55.14％，然而RE-THINK重新思考環境教育基金會與foodpanda合力發起的回收習慣統計發現，竟高達68.3％民眾答錯日常生活中常見垃圾如電子發票、便當盒等回收分類，顯示民眾環保意識仍待加強。

RE-THINK重新思考環境教育基金會今(7)日舉辦「101個台灣人必懂的垃圾分類回收大百科」網站上線記者會。

日前RE-THINK與foodpanda合作，發起台灣史上最大回收素養調查，3.7萬樣本中超過9成民眾都表示有回收習慣，但回收知識僅在及格邊緣，高達68.3％民眾答錯日常生活中常見垃圾如電子發票、便當盒等回收分類，民眾也坦言回收相關知識來源多為垃圾桶上的標示。

RE-THINK行銷公關總監王滋鮮說，回收有3個要素，就是正確分類、收集成本合理以及處理成本合理，若民眾不了解垃圾分類，垃圾量不減少，對環境危害將非常大。

RE-THINK創辦人黃之揚指出，「每個迷路的垃圾，都有個丟錯的主人」，研發超過1年的「回收大百科」整理出包括塑膠袋、安全帽、花盆、濾水器濾心等101個最常見卻常被丟錯的生活垃圾，其中也包含民眾常有的迷思，如電子發票、絨毛娃娃、橡皮筋等其實屬於一般垃圾，沾上油污的便當盒卻是回收垃圾。

黃之揚強調，「如果每個人的回收常識都不同，那就是社會問題」，今日「回收大百科」線上資料庫網站將上架、線下教育巡迴今年將舉辦，持續在線下展現影響力。

foodpanda資深公共事務經理郭昕宜說，2019年開始foodpanda就在推動減塑及免洗餐具減少使用的計畫，也在點餐APP新增「不主動索取免洗餐具按鈕」，雖然被消費者罵翻，但截至2020年10月，一年省下的免洗餐具高達530萬公斤，成效非常好。

(中時 )