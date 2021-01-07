大直美麗新廣場7日證實2-4樓三個樓層已在3日由房東長虹建設回收，將做為商辦使用，目前大直美麗新僅保留大直皇家影城與一樓生活館，美麗新指出，重心移轉至淡海美麗新廣場與新開的新莊宏匯影城，總計4座影城總座位數仍超過5,800席。

美麗新廣場係美麗華家族成員黃世杰所屬經營團隊向長虹建設承租大直商業大樓經營，營業面積1,200坪除了生活館、頂級餐廳等，主軸還是美麗新皇家影城，自2016年開幕以來已累積不少忠誠客，且隨著美麗新影城陸續拓展台茂、淡海、新莊宏匯，其中淡海更有美麗新廣場，重心往外擴張，對於大直店部分餐廳廠商合約未到期部分，美麗新強調都在協調中，有機會往淡海店移轉。

綜觀大直商圈聚客焦點過去15年集中於美麗華百樂園購物中心與家樂福商場兩區，美麗華年度業績最高曾達58億元，近四年來隨著美麗新、ATT大直店與英迪格飯店樓下春大直等新賣場加入，並未大衝擊到美麗華購物中心，去年2020疫情年即使3月、4月受影響，但全年度仍達標50億元，較前一年微幅成長。

而根據百貨業界預估，大直商圈百貨零售產值絕對超過百億元，就看商品力，美麗華購物中心過去年輕族群、觀光客多，2020疫情年少了觀光客，也成為業者強化國旅時機，預計2021年第四季會有一波改裝。

有業者即指出，大直商圈豪宅有、飯店多、但精品不來，主要是距離信義區太近了，也因此忠泰建設在2020年底宣布在大直布局，除了首度跨足商場2022將打造「NOKE忠泰樂生活」商場外，亦首次揮軍「豪辦」市場，要在大直推出頂級辦公大樓，顯見大直商圈不僅缺娛樂型商場，也缺少頂級辦公大樓，尤其是信義區商辦供不應求，租金年年飆高，預期大直商圈商辦大有可為。

(工商 )