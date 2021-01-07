PLATTS報導，受制追價買盤趨緩，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價延續高檔盤整走勢，ABS、PS下滑50美元，PE、PP下跌10-30美元。不過，PVC及石化上游原料乙烯、丙烯則因供需趨緊及油價墊高支撐，PVC維持每噸1,160美元高點價位，乙、丙彈升重新站上千美元水準，每噸報價各為1,010美元、1,000每元。台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）及台塑化（6505）收益進補。

歐美生產問題影響持續，占全球產能比重近二成的美國出口能力下滑，導致全球用於建築材料、日用品等用途的PVC供應陷入不足；而亞洲基礎設施用需求強勁，印度為最大PVC進口國，農業用、基礎設施用需求活絡，價格持穩墊高。

廠商表示，2020年PVC在檢修多，投產少格局下，供應不高，需求較好，成本抬升下，走出了歷史新高行情。2021年PVC新產實際投產約僅172萬噸，增幅約6％，而從大陸房地產和製品出口數據，推斷需求增速至少約5％，支撐PVC產業供需持穩走堅的有利條件。

此外，口罩、防護服等抗疫物資需求持續，加上其他國家轉移到中國的訂單，比如印度或其它國家因為疫情沒辦法加工轉移過來的訂單，均對PP、PE行情增添支撐力道。

廠商指出，第一季HDPE有二家同業安排歲修，合計年產能97萬噸，占亞洲產能3.3％，市場供給減少。

元月為大陸春節長假前傳統旺季，包裝材薄膜料買氣提升，加上疫情影響下，口罩需要仍在，PE出貨量仍可維持，而1月為傳統鞋材旺季，且太陽能封裝膜需求佳，也有助EVA報價支撐。但近期乙烯價格漲至接近1,000美元，使PE利差空間縮減。

(工商 )