迎接尾牙聚餐旺季及因應企業「微型化」尾牙，鼎王餐飲集團旗下鼎王麻辣鍋及無老鍋，分別推出尾牙春酒8人及10人優惠套餐7,000元有找，主打經典鴛鴦鍋及明星菜色，且鍋底鴨血、豆腐、酸白菜無限續加。推出以來，果然接到許多公司行號的尾牙聚餐訂單，可望刺激營收成長動能。

創立近30年的鼎王麻辣鍋，推出尾牙春酒「喜迎福年8人套餐」優惠方案，經典鴛鴦鍋一次雙享麻辣鍋及酸菜白肉鍋美味湯底，精選熱銷主力商品包含上選牛小排、五花去骨鮮牛、鴻運海鮮匯、干貝滑、手工魚丸、招牌川丸子、三秒酥脆魚皮等30多樣豐富食材，原價7,600元，專案優惠價6,999元，含1成服務費。

深受海外觀光客喜愛的無老鍋，則推出「豐穫吉慶感恩宴10人套餐」，85折優惠價6,299元，不含服務費，套餐內容包含以無老辣香鍋及冰淇淋豆腐鍋作為鴛鴦鍋底，薄皮鴨血和麵包豆腐都能免費吃到飽；肉類部分，包括Prime等級的嚴選雪花牛肉、伊比利豬嫩肩胛、無骨牛小排及去骨雞肉，另有海鮮四喜、花影龍虎斑、鴛鴦滑、無老菊花飲等20多種人氣菜色。

至於天冷，也可選擇宅在家溫暖吃鍋，鼎王麻辣鍋推出外帶免等快取「好味旺年4～10人套餐」，一次品嚐鼎王最經典菜色，包含鍋底麻辣鍋或酸菜白肉鍋擇一，以及餐點梅花豬肉、大腸頭、排骨酥、虎皮豆捲、讚岐烏龍麵和老油條。外帶快取專屬套餐優惠活動至2021/2/16止。

(工商 )