韓式餐飲龍頭豆府公布12月營收1.75億元，年增24.91％；2020年全年營收18.06億元，年增29.36％，續創歷史新高。截至2020年底，豆府集團總店數達57間，包含涓豆腐21間門市、北村豆腐家12間門市、韓姜熙的小廚房8間門市、銅盤4間門市、11間飛機河粉以及1間姜滿堂。

12月份各公司行號開始舉辦尾牙活動，因應受到疫情影響而轉變的「微型尾牙」趨勢與需求，豆府積極搶攻微型尾牙春酒商機，帶動營收正面成長：而全台各地舉辦的各項聖誕活動，為百貨賣場帶來人潮，雖然疫情升溫造成部分聖誕活動提前落幕，不過，豆府12月份業績仍然維持穩定成長，營收創同期新高。

1月份正式進入尾牙春酒旺季，豆府推出「微型尾牙」專案，加碼專屬折扣優惠及抽獎活動，符合各公司行號聚餐需求，各店詢問度高，訂位熱烈；為了迎接舊曆闔家團圓除夕夜，也推出了適合四到五人小家庭的團圓年菜組搶市；在春節贈禮需求方面，推出的強調補的「寒風雙蔘栗子雞禮盒」和自然風味的「手工蛋捲禮盒」兩款應景商品，預計都將為1月營收帶來正面效應。

(中時 )