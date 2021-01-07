2020年台北市豪宅實價租金排行出爐，具有水岸景觀的豪宅「西華富邦」約180坪月租50萬元居豪宅實價租金之冠，其次為松山區的經典豪宅「文華苑」350坪月租42萬元，除了傳統豪宅區段的地段外，具有景觀優勢、良好物業管理與社區服務，是豪宅租金高檔的主要原因。

此外，信義計畫區「台北信義」月租36萬元、「信義富邦」月租35萬元，以及天母豪宅「國泰天母」租35萬元，分居三至五名。

近年因為豪宅房價回檔修正，加上利率持續探底，不少豪宅客捨租為買，豪宅租屋市場不若往年需求高，信義房屋專案經理曾敬德表示，中高端租屋市場的房客除了國內企業主外，還有一些屬於國際盤，有些企業外派高階主管，台北豪宅租金對比國際高端住宅租金水準，並不是特別高，尤其近年產業蓬勃發展，外商公司派駐國內的機會增加，等待疫情過後，科技產業可望吸引周邊產業鏈外商來台投資，也會帶動中高端的租屋需求。

值得注意的是，去年豪宅實價租金最高的「西華富邦」、次高的「文華苑」，都是屬於五星飯店與豪宅的複合式開發模式，可提供使用者更多元的服務內容，而「西華富邦」更具備大直水岸景觀視野，也成為高端租屋客需求的主要選擇之一。

信義計畫區也是企業主或者外派高階主管偏好的租屋區段，除了區域內酒店式公寓規模最大的「新光信義傑仕堡」外，包括「台北信義」、「寶徠花園」、「冠德遠見」等，也都是高端租客青睞、租屋成交戶數較多的豪宅社區。

(工商 )