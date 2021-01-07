截至2020年11月底，境外機構持有中國銀行間市場債券創新高。此外，富時羅素（FTSE Russell）於2020年9月時宣布，大陸政府債券獲納入富時世界政府債券指數（WGBI），於2021年10月生效。投信法人指出，外資持續湧入下，大陸債券後市看俏。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，由於大陸被納入WGBI，明年將有更多資金買入與指數相關的資產與高收益債，預估2021下半年將有另一波外資強勁的流入。

此外，大陸債券已成為目前深具吸引力資產，且在大陸經濟繼續回暖，而金融監管強調嚴懲逃廢債、維持流動性合理寬裕以避免系統性風險，緩和信用債違約擔憂，加以追逐收益需求強勁，具相對投資價值，資金回流將有利大陸高收益債指數穩健攀升。

安本標準投資管理認為，大陸公債為A股投資人提供了最佳的避險管道，大陸公債及A股市場可以互相減輕彼此的短期風險，並同時潛在的創造可能的長期正報酬，其與S&P500以及美國國庫券的長期以來的相關性並沒有不同。

儘管市場預期大陸債券納入富時羅素（FTSE Russell）編製的世界公債指數（WGBI）後，將吸引更多被動資金投入，但大陸債券的獨特性，更是值得投資人多加關注。

(工商 )