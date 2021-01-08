韓國海軍在1月3日公佈了雙艦島設計的輕型航空母艦概念案，很有英國伊麗莎白女王級的感受覺，不過沒有使用滑跳起飛甲板。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，韓國海軍表示，輕型航空母艦計畫案稱為LPX-II，目前正處在初期設計案階段，會提出多種構型，其中最新的設計則是沒有滑跳起飛甲板，並採用了雙艦島佈局。

這張電腦繪製概念圖(CGI)也確認，主要的艦載戰機就是洛克希德·馬丁公司的F-35B短距起降（STOVL）聯合打擊戰鬥機。

此外，航艦上也可以看到類似MH-60R海鷹直升機，既可以擔任反潛，也可以做為人員運輸。

韓國獨島級兩棲攻擊艦，它的噸位約2萬噸，還不能搭載戰機。(圖/韓國海軍)

韓國國防採購計劃管理局（DAPA）表示，包括DAPA、釜山國立大學、LIG Nex1集團等7家機構和公司，都將參與新航艦的開發，預計將到2024年結束核心設計，並開始建造，完成時間可能在2030年。

輕型航艦的排水量約為40,000噸，是現有的獨島級兩棲攻擊艦（LPX-I），的2倍大，這樣才能夠容納大約20架F-35B戰鬥機。

LPX-II船還將部署海上攻擊直升機，目前還沒有確定機種，貝爾AH-1Z、波音AH-64 ，或是韓國自製直升機都有可能。

(中時新聞網)