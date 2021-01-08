全球第四大壓縮機大廠瑞智2020年底大陸及歐美客戶拉貨意願轉強，帶動2020年12月銷售台數197.80萬台，創同期歷史新高；2020年累積銷售台數達1,931.44萬台，締造歷史新高。瑞智主管表示，2021年市場還有待觀察，銷售台數目標暫定為1,950萬台，續創史上新高。

瑞智2020年12月壓縮機銷售台數達197.80萬台，月成長13.7％，年增1.59％，創同期歷史新高。12月合併營收19.78億元，月增18.40％，年增2.39％，改寫同期次高。2020年壓縮機累積銷售台數高達1,931.44萬台，年增幅5.95％，創歷史新高；2020年累計合併營收193.13億元，瑞智因應大陸空調壓縮機市場競爭激烈，曾調降售價，致使2020年營收年減4.23％。

瑞智主管指出，瑞智2020累計壓縮機銷售台數攀升至1,931.44萬台，比2019年增加5.95％，主因是2020年全球景氣深受新冠肺炎疫情影響而不樂觀，但大陸2020年上半年內需市場因疫情延後而出貨的訂單，在2020年下半年釋出，再加上大陸實施新國家標準能效政策，許多大陸空調廠開始促銷出清庫存，以及海外運輸物流費用提高，銅鐵價等原材料持續上漲，導致成本增加，不少空調廠2020年開始儲備性生產，造就瑞智2020年銷售台數能突破困境，刷新歷史新高紀錄。

瑞智指出，疫苗研發進度良好，各國政府紛訂疫苗接種時程，預估疫情將逐步緩和，再加上近期原材料成本持續攀高，市場價格競爭亦逐漸緩和，瑞智預估2021年銷售目標是不低於2020年實際銷售台數，並積極轉變產品結構，以應對行業潮流。

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