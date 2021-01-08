立委趙正宇8日寒冬送暖，捐贈1000箱包含白米、麵條、沙拉油物資給選區98里，由里長領取分配。（賴佑維攝）

立委趙正宇8日寒冬送暖，捐贈1000箱包含白米、麵條、沙拉油物資給選區98里，由里長領取分配。他說，希望在過年前，讓弱勢家庭可以過好年。領取物資的里長中，最遠連下雪的復興華陵里長陳榮光都開2小時車趕到八德領物資。他說，雖然路途遙遠，但為了里民不辭辛勞。

送暖箱中，白米、麵條、沙拉油、醬油、粉絲、鹽、紅豆、砂糖等。趙正宇說，年輕時我也苦過，而當自己有能力的時候，我就決定以更多付出，回報地方鄉親，讓大家感受來自社會各界的關懷，同時拋磚引玉，邀請更多朋友一起將來自社會的愛化作暖流，溫暖每一個人的心。

他也提到，原本自己默默行善，但有朋友提醒，若是讓大家知道，更可以拋磚引玉，他改變做法後，每年送暖規模越來越大，也因此可以幫助更多人。

趙正宇說，他自掏腰包購買物資，許多好友也一起參加，包含中興電工總經理黃聰達，順牌有限公司董事長劉元順、總經理張義忠等人，一起共襄盛舉。趙也強調，對於愛心物資箱內的民生物資，很要求品質，採購市面上的優質品牌產品，為得就是要讓大家可以吃得安心又開心，感謝日正食品董事長劉慶堂，用最優惠的價格，提供優質的產品，以行動支持愛心活動。

(中時 )