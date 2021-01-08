愛喝酒不分天氣，但喝了千萬別開車，中市警局霧峰分局霧峰派出所員警，日前執行酒駕取締勤務，攔查到一尾「大魚」52歲林姓男子見警攔查，疑似作賊心虛欲拒檢逃逸，開了200公尺才停下受檢，員警一查果然有喝酒，而且還是5年內第3次，共要罰21萬元，且吊銷駕駛執照，3年內不得考領駕駛執照，真是得不償失啊！

霧峰派出所所長許志弘、警員陳世忠，5日執行取締酒駕勤務，在路檢點攔查一輛汽車，該車疑似作賊心虛欲拒檢逃逸，所長大喝「不要跑喔！有錄影喔！逃逸要罰18萬！」該車駕駛聽了，往前開了200公尺後，才於路邊停車，員警上前盤查，一開車窗就聞到濃濃酒味，經酒精濃度測試，果然呼氣值超過標準值，依違反刑法公共危險罪移送。

警方進一步調查發現，林男在霧峰區釣具工廠工作，當日下班先在工廠內喝酒後，才要開車回潭子家，而且林男還是酒駕累犯，分別於108年8月及109年10月被查獲酒駕行為，這次是5年內第3次；員警表示，自108年7月1日起，汽機車駕駛，於5年內酒精濃度超過規定標準2次，騎機車者罰鍰9萬元、駕駛汽車者12萬元，第三次者，按前項基準，再加罰9萬元，而且吊銷駕駛執照，3年內不得考領駕駛執照。

警方強調，還好林男後來有停下來受檢，要不然依法，拒絕接受酒精檢測或不依指示停車接受檢測稽查，處18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照，3年內不得考領駕駛執照；5年內第2次再犯者，每次加罰18萬元，5年內不得考領駕駛執照。提醒假使人，開車不喝酒，酒後不開車的守法觀念，千萬不要以身試法，以免害人害己。

(中時 )