時下年輕人的低薪問題到底有多嚴重？根據行政院主計總處日前公布2019年工業及服務業受僱勞工全年總薪資（含經常性與獎金等非經常性薪資）「中位數」為新台幣49.8萬元，也就是有過半數受僱勞工年薪不到50萬元、每月平均薪資約4.2萬元左右。

薪資統計出爐 青年最慘僅拿34.9萬元

對照青年低薪狀況，又是哪些人領著高薪？據統計指出，高薪族出列，有3個主要關鍵包括：以研究所畢業中位數年薪95.9萬元最高、以擁有500人以上員工企業的薪資最高、年齡以40至49歲最高。

所謂的「中位數」是指所有薪資最中間者的薪資水準，如果以年齡來區分，各年齡層族群以40至49歲年薪中位數57.2萬元最高，而未滿25歲勞工大多因為仍是在學或是初入職場階段，全年總薪資中位數34.9萬元最低、淪為「最薪酸」年齡層。

另一方面，如果以性別來區分，女性普遍低於男性，2019年女性全年總薪資中位數為46.5萬元、男性為53萬元，但是以中位數年薪「增幅」來看，女性略高於男性（女性增加1.94％、男性增加1.57％），也就是雙方薪資差距逐漸縮小中。

最後，以產業別來看，電力及燃氣供應業的受僱勞工全年總薪資中位數112.4萬元最高、其次是金融及保險業的94.8萬元，再者是傳播及資通訊服務業的70.4萬元，至於落在後段班的像是藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業（不含公私立學校等）都不及40萬元。

(中時新聞網)